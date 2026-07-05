Un bambino di 10 mesi è deceduto a Bisceglie a seguito di una caduta da un lettone, nonostante fossero stati messi dei cuscini come barriera. La madre ha portato il bambino in ospedale, ma le lesioni riportate sono risultate fatali. Il bambino avrebbe compiuto un anno a fine agosto. La vittima è stata trovata priva di sensi e le sue condizioni sono risultate irreversibili nonostante l’intervento medico.

Un bimbo di 10 mesi è morto a Bisceglie, nel nord Barese, a causa delle lesioni riportate in una caduta. Il piccolo, che avrebbe compiuto un anno alla fine del prossimo agosto, è stato accompagnato in ospedale dalla mamma che ha raccontato che il bimbo è caduto dal lettone malgrado fossero stati posti dei cuscini a barriera. Al suo arrivo in Pronto soccorso, i medici si sono resi conto che era cianotico e che i battiti i cardiaci erano flebili. Il personale medico ha praticato per un'ora le manovre di rianimazione ma invano: il bimbo è deceduto. Il suo corpo è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sull'accaduto indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Bari.repubblica.it

© Bari.repubblica.it - Malore in casa, a Bisceglie muore un bambino di 10 mesi: inutile la corsa in ospedale

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