Bimba di due anni muore travolta da un' auto in retromarcia a Taranto corsa in ospedale inutile

Una bambina di due anni è deceduta a causa di un incidente avvenuto a San Marzano di San Giuseppe, nel tarantino. La piccola è stata investita da un'auto che stava facendo retromarcia davanti alla sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, la bambina è deceduta in ospedale. Le autorità stanno verificando le dinamiche dell’incidente e le eventuali responsabilità.

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