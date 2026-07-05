Magia folle di Bublik! È uno dei colpi più belli della storia di Wimbledon?
Il 4 luglio a Wimbledon, Aleksandr Bublik ha realizzato un colpo spettacolare contro Tiafoe, superandolo con un lob da dietro la schiena. Questo gesto ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati, entrando nella lista dei cinque migliori colpi della giornata. La giocata si distingue per la sua originalità e precisione, rappresentando uno dei momenti più discussi del torneo.
Nella top 5 dei migliori colpi del 4 luglio a Wimbledon non poteva mancare Aleksandr Bublik, che si inventa una magia pazzesca contro Tiafoe, superandolo con un lob da dietro la schiena. . 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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