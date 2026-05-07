Durante il primo turno degli Internazionali di Roma, Matteo Berrettini ha messo in mostra alcuni colpi notevoli, nonostante la sconfitta per 6-2 6-3 contro Popyrin. Tra le varie giocate, si ricorda un passante di dritto che ha colpito con precisione, superando l’avversario e attirando gli applausi. La partita ha visto anche altri scambi di buon livello, ma questa giocata ha attirato l’attenzione tra le migliori azioni del match.

Pur nella sconfitta (6-2 6-3 contro Popyrin), Matteo Berrettini regala perle di tennis allo stato puro: l'esempio perfetto è questo passante di dritto che fulmina Popyrin e lo costringe ad applaudire. Questo è solo uno dei tre colpi più belli del primo turno agli Internazionali di Roma: completano il podi Quinn e Buse.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Internazionali di Roma: la top 3 dei colpi più belli del primo turno

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