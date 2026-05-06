L'attrice italiana ha ricevuto il premio come miglior attrice non protagonista durante la cerimonia di premiazione, svoltasi a Roma. La vittoria è stata annunciata questa sera e riguarda il suo ruolo nel film diretto da Mario Martone. La premiazione si è svolta con una cerimonia ufficiale, alla presenza di numerosi professionisti del settore cinematografico. La protagonista ha commentato il riconoscimento, ringraziando il regista per averle affidato un ruolo che considera tra i più belli della sua carriera.

Roma, 6 maggio 2026 - Matilda De Angelis vince il David di Donatello come miglior attrice non protagonista per il film " Fuori " di Mario Martone. Secondo David per l'attrice bolognese dopo quello per " L'Isola delle rose " (sempre come miglior attrice non protagonista). "Grazie a Mario Martone per avermi regalato uno dei ruoli più belli della vita”. "Grazie a Mario Martone per avermi regalato uno dei ruoli più belli della vita - dice l'attrice ritirando il premio - Mi hai vista e guardata con amore quando ero complicata, e anche ostile. Grazie a Ippolita di Majo per avermi regalato parole di Roberta. Grazie a Goliarda Sapienza, artista indomita, straordinaria e rivoluzionaria, che in vita è stata censurata e ostacolata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Matilda De Angelis vince il David di Donatello: “Martone mi ha regalato uno dei ruoli più belli della vita”

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