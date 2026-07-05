Madre e figlia sono state avvelenate con la ricina e i loro campioni sono stati inviati a Berlino per analisi. Le autorità stanno verificando un possibile viaggio all’estero e una festa dopo i decessi. I decessi sono avvenuti tra il 27 e il 28 dicembre 2025 in un ospedale di Campobasso. L’inchiesta si sta ampliando, coinvolgendo anche aspetti internazionali.

L’inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, avvenute tra il 27 e il 28 dicembre 2025 all’ospedale di Campobasso, entra in una fase sempre più articolata e ora è stato aperto anche un fronte internazionale. Al centro delle indagini resta l’ipotesi di un’ intossicazione acuta da ricina, sostanza che secondo gli accertamenti preliminari sarebbe stata la causa del decesso di madre e figlia. Sul piano scientifico, tutti i reperti biologici, gli alimenti sequestrati e gli oggetti rinvenuti nell’abitazione sono stati inviati in Germania al Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso analisi approfondite per individuare il possibile veicolo della tossina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Madre e figlia avvelenate con la ricina – Reperti inviati a Berlino per le analisi. Verifiche su un viaggio all’estero e la festa dopo i decessi

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Mamma e figlia avvelenate con la ricina, convocata in Questura la zia 90enne

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