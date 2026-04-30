Madre e figlia avvelenate con la ricina segni di intossicazione in fegato e pancreas | indagini su lite familiare

Una donna e sua figlia sono state trovate con segni di avvelenamento in fegato e pancreas, secondo le autopsie condotte dopo che sono state trovate in condizioni di intossicazione. Le analisi hanno rivelato tracce di ricina, una sostanza tossica. Le indagini sono in corso per chiarire le cause che hanno portato all’avvelenamento e se ci siano stati elementi legati a una lite familiare.

Dalle autopsie su madre e figlia avvelenate con la ricina sarebbero emersi "segni di origine tossica in fegato e pancreas". Lo ha detto Pietrantonio Ricci, consulente di parte dei medici indagati per la morte delle due donne. Si indaga su possibili tensioni familiari tra una delle vittime e una parente.🔗 Leggi su Fanpage.it

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