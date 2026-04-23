Le analisi tossicologiche condotte presso un centro specializzato di Pavia hanno confermato la presenza di ricina nei corpi di una madre e di sua figlia. I risultati delle analisi indicano una grave intossicazione da questa sostanza, confermando quanto già sospettato dagli inquirenti. La scoperta rappresenta una svolta nelle indagini sulla morte delle due donne, che era avvenuta in circostanze ancora non del tutto chiare.

La svolta nelle indagini è arrivata con i risultati delle analisi tossicologiche: la relazione del centro specializzato di Pavia ha confermato la presenza di ricina nei corpi delle vittime. Un dato decisivo, che rafforza l’ipotesi dell’avvelenamento e imprime una direzione chiara all’inchiesta. Il documento, trasmesso alla Procura di Larino, parla di “grave intossicazione da ricina” per Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi. Una conferma scientifica che segna un punto di svolta dopo mesi di incertezze. Nel frattempo, gli investigatori hanno intensificato gli accertamenti. Tra gli ultimi sviluppi c’è il sequestro del telefono di Alice Di Vita, figlia maggiore della famiglia coinvolta, non indagata ma considerata persona informata sui fatti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Morte avvelenate, le analisi confermano la “grave intossicazione da ricina” di madre e figlia

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