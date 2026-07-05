Ma Gatti è più forte dei difensori del Napoli? Decisamente no

Federico Gatti, difensore della Juventus, è stato nuovamente collegato al Napoli, secondo fonti di Radiomercato. La Juventus ha deciso di mettere Gatti sul mercato, mentre il Napoli deve prima cedere qualche giocatore per fare spazio. Giovanni Manna, dirigente del club partenopeo, ha sempre mostrato interesse per il giocatore. La trattativa tra i due club non è ancora ufficiale.

Radiomercato continua ad accostare Federico Gatti al Napoli, il difensore della Juventus è un vecchio pallino di Giovanni Manna. Gatti è stato messo sul mercato dalla Juventus, il Napoli deve cedere prima qualcuno. Come riportato da Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, Federico Gatti è tra i calciatori messi sul mercato dai dirigenti della ‘Vecchia Signora’. L’opzione Premier League sembra molto difficile, visto che non ci sono squadre interessate. Mentre quella che porta al Napoli resta sempre teoricamente aperta. È tutto da dimostrare che Gatti sia superiore ai centrali del Napoli. Secondo noi no. È superiore a Rrahmani? No. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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