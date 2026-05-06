Nel calcio italiano, si è spesso confrontata la forza delle diverse formazioni del Napoli guidate da Maurizio Sarri e Antonio Conte. La differenza tra le squadre si nota nei portieri, con Reina che ha avuto il ruolo di titolare contro i portieri attuali, e nella linea difensiva, con Albiol e Koulibaly che sono stati parte delle squadre di Sarri, a confronto con Rrahmani, Beukema, Buongiorno e Juan Jesus.

Solo Di Lorenzo era più forte di Hysaj e forse McTominay di Hamsik. L'assurda convinzione di tanti secondo cui Sarri avrebbe vinto serenamente lo scudetto lo scorso anno. Attenti alle ministre riscaldate, abbiamo già avuto Mazzarri Da dove nasce, quindi, la convinzione di alcuni secondo la quale Sarri con la squadra di Conte sarebbe arrivato anche lui primo e secondo (se non addirittura due volte primo!) non ci è dato sapere. Anzi è molto più credibile l’ipotesi avanzata dai sostenitori di Conte secondo cui con un allenatore come Sarri, che punta molto su automatismi rodati, provati e riprovati decine di volte in settimana in allenamento, con tutti gli infortuni che ha registrato il Napoli quest’anno, gli azzurri sarebbero precipitati intorno al sestoottavo posto.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli di Sarri era molto (ma molto) più forte del Napoli di Conte

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Aggiornamenti e dibattiti

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Il Napoli di Sarri era molto (ma molto) più forte del Napoli di Conte Solo Di Lorenzo era più forte di Hysaj e forse McTominay di Hamsik. L'assurda convinzione di tanti secondo cui Sarri avrebbe vinto serenamente lo scudetto lo scorso anno. Attenti alle ministre - facebook.com facebook

Maurizio #Sarri primo nome Napoli: arrivano conferme di ogni tipo, ma sarà fondamentale il passaggio con Conte. E fino a quel momento sarà giusto (obbligatorio) aspettare. @AlfredoPedulla x.com