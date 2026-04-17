All'aeroporto Ronald Reagan di Washington, la comunicazione tra i controllori del traffico aereo e i piloti è stata interrotta da suoni insoliti, tra cui miagolii e abbaio. La situazione ha provocato momenti di confusione tra il personale, che ha dovuto gestire l'interferenza improvvisa. Le autorità stanno indagando sull'origine di questi rumori e sulla causa dell'interruzione delle comunicazioni radio. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito cosa abbia provocato l'episodio.

U na conversazione surreale. All’aeroporto Ronald Reagan di Washington, la frequenza radio dedicata al controllo del traffico aereo è stata invasa da miagolii e abbai. Niente animali a bordo o interferenze divine: a fare il verso a cani e gatti erano proprio i piloti. La registrazione audio, diffusa da ATC.com, ha catturato una sequenza di «miao» e «bau» che ha lasciato di sasso controllori e colleghi in ascolto durante le fasi di volo dello scorso 12 aprile. Francesco, il pilota che insegna a non avere paura di volare. guarda le foto «Dovete essere professionali»: il rimprovero ai piloti “burloni”. La goliardia non è stata gradita da tutti. Un altro pilota, infastidito dall’occupazione della linea, è intervenuto bruscamente: «Dovete essere professionali».🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Che ci siano dei gatti in cabina? No, la spiegazione è decisamente più banale. Ma non meno preoccupante

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