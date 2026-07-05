La barca Luna Rossa ha suonato la sirena durante la regata a Napoli, con Max e altri velisti reminesi a bordo. L’obiettivo è ottenere la prima vittoria italiana nell’America’s Cup, la competizione di vela più antica e rinomata al mondo. La squadra si prepara a competere in mare aperto con l’intento di realizzare un risultato storico per l’Italia. La regata si svolge nel Golfo di Napoli, con i partecipanti concentrati sulla sfida.

Il mare di Napoli per coronare il grande sogno: regalare all’Italia – finalmente – la prima vittoria nell’America’s cup, la più antica e prestigiosa gara di vela al mondo. Il team di Luna Rossa ha sfiorato l’impresa due volte. Tante quante le vittorie di Max Sirena, lo skipper riminese a capo di Luna Rossa e che ha già conquistato l’ambito trofeo nel 2010 e nel 2017, ma mai con i colori italiani. La prima America’s cup la vinse con l’equipaggio americano di Oracle, la seconda col team di New Zealand. Ma questa nuova sfida, che si aprirà con le regate preliminari a settembre, ha un sapore speciale. Perche le regate – per la prima volta nella storia della competizione – si disputeranno in Italia, nel golfo di Napoli, dove il team di Luna rossa è arrivato proprio in questi giorni e ha già iniziato a testare le barche in acqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilrestodelcarlino.it - Luna Rossa suona la Sirena. Max e gli altri riminesi a bordo: "Vogliamo far sognare l’Italia"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fred De Palma, Anitta, Emis Killa - LA TESTA GIRA (Official Lyric Video)

Notizie e thread social correlati

Luna Rossa, Max Sirena annuncia quando scenderà in acqua la nuova barca per l’America’s CupMax Sirena ha annunciato che la nuova barca di Luna Rossa sarà varata nei prossimi mesi e scenderà in acqua prima della prossima edizione...

Max Sirena non si accontenta per Luna Rossa: “Vittoria agrodolce, volevamo due equipaggi in finale”Max Sirena, amministratore delegato di Luna Rossa, ha commentato le regate preliminari svoltesi nel fine settimana a Cagliari.

Temi più discussi: Luna Rossa suona la Sirena. Max e gli altri riminesi a bordo: Vogliamo far sognare l’Italia; Cefalù Estate 2026 gli eventi di luglio e il live di Serena Brancale; Luna Rossa a Napoli, Nepi: L’America’s Cup diventa futuro.

Luna Rossa suona la Sirena. Max e gli altri riminesi a bordo: Vogliamo far sognare l’ItaliaIl mare di Napoli per coronare il grande sogno: regalare all’Italia – finalmente – la prima vittoria nell’America’s cup, la più antica e prestigiosa gara di vela al mondo. Il team di Luna Rossa ha sfi ... ilrestodelcarlino.it

Luna Rossa-Ineos Britannia 4-4: team italiano comanda e vince gara -2 (grazie al capo che attacca i cerotti)Assoluto equilibrio e siamo sul 3-3. Ancora una volta Ineos ritrova il vantaggio e Luna Rossa risponde, vincendo la regata 6 di 17 secondi, stando sempre avanti. Oggi può arrivare la svolta. Vincere ... ilmessaggero.it