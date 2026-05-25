Max Sirena, amministratore delegato di Luna Rossa, ha commentato le regate preliminari svoltesi nel fine settimana a Cagliari. In un comunicato stampa ha espresso una certa delusione per il fatto che non siano riusciti a qualificare due equipaggi italiani per la finale, sottolineando che il risultato è stato “vittoria agrodolce”. La squadra si è concentrata sui risultati ottenuti, ma ha manifestato l’intenzione di migliorare nelle prossime competizioni.

Max Sirena, AD di Luna Rossa, ha commentato le regate preliminari disputate nel fine settimana a Cagliari: le sue parole, diffuse tramite un comunicato stampa, lasciano trasparire un po’ d’amarezza per non essere riusciti a disputare un derby in finale tra le due imbarcazioni italiane. L’analisi dell’ ultima giornata di regate: “ Quando hai la possibilità di avere due barche in finale, vuoi coglierla, no? Quindi è una vittoria un po’ agrodolce, perché avremmo potuto avere due barche in finale. Ma questo è lo sport, fa parte del gioco. Faremo un’analisi. Di sicuro abbiamo commesso alcuni errori, di sicuro abbiamo avuto qualche problema con il software tecnico e quello di regata, ma non è una scusa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Max Sirena non si accontenta per Luna Rossa: “Vittoria agrodolce, volevamo due equipaggi in finale”

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