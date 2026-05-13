L’attaccante belga, attualmente in forza a una squadra italiana, sta considerando di lasciare il campionato dopo aver avuto un rapporto complicato con il club. Si parla di un possibile addio e di un futuro lontano dalla Serie A. Un retroscena collegato alla sua situazione emerge nelle ultime ore, mentre le trattative e le voci di mercato continuano a circolare. La decisione sembra ormai prossima, ma i dettagli rimangono ancora da definire.

di Alberto Petrosilli L’ex Inter Lukaku valuta l’addio all’Italia dopo la rottura con il Napoli: spunta il retroscena sull’attaccante belga. Cosa è successo. Si avvicina alla conclusione l’avventura di Romelu Lukaku con il Napoli. Dopo il recente rientro in Italia, l’attaccante belga ha scelto, in accordo con il club azzurro, di continuare il proprio percorso di recupero fisico nel suo Paese. Un segnale che conferma come il rapporto tra le parti sia ormai arrivato al capolinea. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter A fare il punto sulla situazione è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Secondo il giornalista, la separazione tra il Napoli e l’ex Inter sarebbe ormai certa al termine della stagione.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lukaku Napoli ai titoli di coda: il futuro del belga può essere lontano dalla Serie A. E spunta il retroscena

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