A Napoli si è verificata una nuova tensione legata a Lukaku, l’attaccante belga coinvolto in una serie di problemi durante la sua carriera. La situazione ha portato a una rottura tra il calciatore e la società, aggiungendosi a una serie di episodi controversi già accaduti in passato. La notizia si aggiunge alle altre vicende che hanno coinvolto il giocatore, alimentando le discussioni sulla sua permanenza in squadra.

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© Calcionews24.com - Lukaku, scoppia il caso a Napoli: un’altra rottura nella turbolenta carriera del belga. Tra gelo e ‘tradimenti’

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