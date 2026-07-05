Lugo un secolo di boxe | Sport che piace ancora

Venerdì sera, in piazza Baracca, si è svolta una manifestazione per il centenario della Boxe Lugo, con dieci match dilettantistici trasmessi davanti a una folla numerosa. La serata ha attirato molti spettatori, che hanno assistito a incontri di alto livello. L’evento ha celebrato i cento anni di attività del club, confermando l’interesse ancora vivo per lo sport. Nessun incidente è stato segnalato durante la manifestazione.

Grande successo, venerdì sera, per la Boxe Lugo, che ha celebrato il suo centenario con una spettacolare riunione dilettantistica in piazza Baracca. Davanti al monumento di Francesco Baracca, una folla straordinaria ha seguito dieci match di altissimo livello. Per la società di casa è stata una serata da incorniciare. Spiccano le vittorie di Ferdinando Tocco nei Pesi Welter Elite, di Ossama Ibn Mahmoud nei Leggeri Elite e di Nizar Grirane nei Piuma Elite. Ottimo pareggio, inoltre, per Amir Bourguiba nei Super Leggeri Elite. Al termine degli incontri sono stati assegnati due prestigiosi riconoscimenti: il Memorial ‘Giancarlo Medri’ come pugile più tecnico è andato a Ferdinando Tocco, mentre il Memorial ‘Giancarlo Garotti’ per il combattente più generoso è stato assegnato ad Amir Bourguiba. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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