Baracca Lugo il ritorno del secolo Rinasce lo storico club bianconero
Il club di Lugo, noto come Baracca Lugo, è stato rifondato esattamente cento anni dopo la sua nascita. La società, che rappresenta un simbolo storico per la città, torna a partecipare alle competizioni calcistiche. La rinascita del club segna il ritorno ufficiale di una squadra con una lunga tradizione nel panorama sportivo locale. La nuova attività si inserisce nel contesto di una ripresa storica per il club, che riprende le attività sportive dopo un periodo di inattività.
Il nome Baracca Lugo torna ufficialmente nel calcio e lo fa a cento anni esatti dalla sua nascita: un nome che a Lugo rappresenta molto più di una semplice società sportiva. Ora quel nome torna ufficialmente a vivere attraverso il progetto presentato davanti ad un foltissimo pubblico di appassionati, allo stadio Ermes Muccinelli, scaturito dall’unione fra Polisportiva Lugo 1982 e Sporting Lugo PSA. Una scelta condivisa dalle due realtà cittadine, con l’obiettivo di costruire una società unica, coesa e riconoscibile, capace di rappresentare Lugo attraverso un progetto serio, sostenibile e fortemente radicato nel territorio. Le origini del Baracca Lugo affondano nella storia sportiva della città e nel percorso del Club Sportivo Romagnolo, fondato nel 1909. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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