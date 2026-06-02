Il nome Baracca Lugo torna ufficialmente nel calcio e lo fa a cento anni esatti dalla sua nascita: un nome che a Lugo rappresenta molto più di una semplice società sportiva. Ora quel nome torna ufficialmente a vivere attraverso il progetto presentato davanti ad un foltissimo pubblico di appassionati, allo stadio Ermes Muccinelli, scaturito dall’unione fra Polisportiva Lugo 1982 e Sporting Lugo PSA. Una scelta condivisa dalle due realtà cittadine, con l’obiettivo di costruire una società unica, coesa e riconoscibile, capace di rappresentare Lugo attraverso un progetto serio, sostenibile e fortemente radicato nel territorio. Le origini del Baracca Lugo affondano nella storia sportiva della città e nel percorso del Club Sportivo Romagnolo, fondato nel 1909. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Baracca Lugo, il ritorno del secolo. Rinasce lo storico club bianconero

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