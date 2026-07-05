Lucumì ha dichiarato di voler concentrarsi esclusivamente sul Mondiale e di non voler parlare di eventuali trattative di mercato, in particolare con la Juventus. Il calciatore colombiano ha affermato che discuterà delle questioni legate alla squadra italiana solo dopo il torneo mondiale. La Juventus, nel frattempo, osserva la sua situazione senza fare commenti ufficiali. Tra i protagonisti del Mondiale, Lucumì si sta facendo notare per le sue prestazioni.

di Francesco Spagnolo Lucumì preferisce non farsi distrarre delle voci di calciomercato e pensare solamente al Mondiale. La Juve resta alla finestra. Tra i giocatori che si stanno mettendo in mostra al Mondiale c’è sicuramente Lucumì. Il centrale del Bologna è sempre stato fra i migliori in campo con la sua Colombia e le sue prestazioni sono sempre seguite con molta attenzione dalla Juventus. Mentre le voci di un suo possibile trasferimento a Torino vanno avanti ormai da diverso tempo, il diretto interessato preferisce mantenere la calma e rimanere focalizzato sugli impegni attuali. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il difensore ha preferito non esporsi troppo su un possibile passaggio in bianconero: « La Juve? Ne parleremo quando tornerò in Italia, adesso penso alla Colombia ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lucumì esce allo scoperto: «Juve? Ne parleremo dopo il Mondiale. Ora penso solo alla Colombia»

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