Lucumi | La Juve? Ne parleremo una volta finito il Mondiale
Dopo aver vinto contro il Ghana ai sedicesimi, il difensore del Bologna ha dichiarato che discuterà della Juventus solo dopo il Mondiale. Ha aggiunto che non è il momento di affrontare certe questioni e che al momento si concentra sulla prossima partita contro la Svizzera. Poi, con calma, si dedicherà a parlare di tutto il resto.
Il difensore del Bologna ha parlato così dopo il successo contro il Ghana ai sedicesimi: "Non è il momento di toccare certe questioni. Adesso penso alla prossima sfida con la Svizzera, poi con calma parleremo di tutto”. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
Notizie e thread social correlati
Lucumi: "Colombia, guai ad accontentarsi. La Juve? Ne parleremo..."Jhon Lucumi si sta distinguendo nel Mondiale come uno dei protagonisti di una difesa molto solida, con il portiere Vargas che nelle ultime tre...
Lucumi, ‘tesoretto mondiale’ per il mercato. Il Bologna respinge la Juve: Miretti in attesaIl Bologna ha respinto un’offerta della Juventus per il centrocampista Miretti, mantenendo il giocatore in rosa.
Temi più discussi: Calciomercato Juve, il sì di Lucumi e il no del Bologna: perché si aspetta luglio. Miretti via subito; La Juve sistema i conti e la difesa: Miretti a Bologna subito, poi arriva Lucumi; Miretti vuole il Bologna: entro domani il sì; Le voci su Bremer, l'interesse per Lucumi, il ritorno di Muharemovic: come cambia la difesa della Juventus.
Carnevali, due chiavi per Lucumi alla Juve: quanti milioni porta Kelly e l'attesa strategica facebook
#Carnevali (ad Juve): #KoloMuani è una possibilità alle giuste condizioni, stiamo ricucendo i rapporti col Psg. #Vlahovic oggi non è nei nostri pensieri. #DibuMartinez e #Vicario profili adatti, ma non c'è fretta. #Miretti resta, crediamo in lui. Per #Lucumi 28 x.com
Lucumi: Colombia, guai ad accontentarsi. La Juve? Ne parleremo...Il difensore del Bologna ha parlato così dopo il successo contro il Ghana ai sedicesimi: Adesso la Svizzera, intorno a noi c'è un grande entusiasmo ... msn.com
Lucumí convince anche al Mondiale: la Juventus resta in pressing, ma c'è un limiteLucumí convince anche contro il Ghana al Mondiale. La Juventus resta in pressing sul difensore del Bologna, ma non intende superare i 25 milioni. tuttojuve.com