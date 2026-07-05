Lucumi | La Juve? Ne parleremo una volta finito il Mondiale

Notizia in breve

Dopo aver vinto contro il Ghana ai sedicesimi, il difensore del Bologna ha dichiarato che discuterà della Juventus solo dopo il Mondiale. Ha aggiunto che non è il momento di affrontare certe questioni e che al momento si concentra sulla prossima partita contro la Svizzera. Poi, con calma, si dedicherà a parlare di tutto il resto.