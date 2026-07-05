Jhon Lucumi si sta distinguendo nel Mondiale come uno dei protagonisti di una difesa molto solida, con il portiere Vargas che nelle ultime tre partite non ha subito gol e contro il Ghana non ha subito tiri nello specchio. In Colombia, si dice che bisogna evitare di accontentarsi e che ci siano discussioni sulla possibilità di un trasferimento alla Juventus. Lucumi ha riferito che si parlerà della sua situazione in futuro, senza fornire dettagli specifici.

Il muro della Colombia, la tentazione della Juventus. Jhon Lucumi sta diventando uno dei protagonisti del Mondiale dentro a una difesa imperforabile: nelle ultime tre partite il portiere Vargas non ha incassato neppure un gol e soprattutto nei sedicesimi contro il Ghana non ha visto arrivare neppure un tiro nello schermo. Segno che l’organizzazione del ct argentino Lorenzo, ex difensore, stia funzionando alla perfezione. Lucumi in particolare ha cancellato Jordan Ayew, capitano e centravanti avversario, impedendogli di nuocere: le statistiche raccontano di 9 respinte e del 100% di duelli vinti. Certo ora arrivano impegni più probanti, per lui e per la squadra: l’ottavo con la Svizzera e poi, eventualmente, la grande sfida contro l’Argentina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lucumi: "Colombia, guai ad accontentarsi. La Juve? Ne parleremo..."

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