L’accordo per portare Mario Gila al Napoli si è complicato, con il Milan che ha superato le trattative e si prepara a firmare un contratto entro pochi giorni. La Lazio aveva mostrato interesse, ma ora il difensore sembra destinato a trasferirsi in rossonero. La trattativa si è intensificata nelle ultime ore, con i club che stanno definendo gli ultimi dettagli.

L’affare per portare Mario Gila a Napoli si è decisamente complicato, con il Milan che ha sorpassato gli azzurri e si prepara alla firma di contratto entro pochi giorni. Ecco perché si è complicato anche il possibile trasferimento di Lorenzo Lucca alla Lazio. L’attaccante era infatti considerato una pedina di scambio per arrivare al centrale spagnolo. Non è detto che Lucca non diventi un calciatore biancoceleste in questa finestra di calciomercato, ma ad oggi, come scrive Il Messaggero, è considerata un’idea chiusa. Lucca lontano dalla Lazio, i biancocelesti sondano altri centravanti. Il quotidiano riporta nell’edizione odierna: Il fatto che il Napoli abbia mollato la presa per Mario Gila ha complicato i piani laziali per Lorenzo Lucca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Lucca è un’idea quasi chiusa per la Lazio

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Lucca alla Lazio Follia Pura

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