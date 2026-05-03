Greenlucca domina a Piombino | la serie playoff è quasi chiusa

La squadra di Greenlucca si è imposta a Piombino, portandosi avanti nella serie playoff. Dopo aver subito un vantaggio iniziale, le giocatrici lucchesi sono riuscite a recuperare e a mantenere il controllo della partita. Sono state diverse le protagoniste che hanno contribuito alla vittoria, evidenziando un rendimento consistente nel corso dell'incontro. La serie si avvia verso una chiusura con Greenlucca in posizione favorevole.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la Greenlucca a ribaltare il vantaggio iniziale?. Chi sono state le giocatrici chiave per il dominio lucchese?. Perché la difesa di Piombino è crollata nel secondo tempo?. Quando si giocherà la sfida decisiva per l'ascesa in A2?.? In Breve Ceccarini ha segnato 16 punti, seguita da Dianda con 12 e Chiti con 10.. De Kock ha messo a segno 24 punti per il Basket Golfo.. La sfida decisiva per l'ascesa si giocherà il 16 maggio al Palatagliate.. Il distacco massimo raggiunto dalle ospiti durante la gara è stato di 21 punti.. Le giocatrici della Greenlucca hanno conquistato un successo fondamentale sul campo del Golfo Piombino con il punteggio di 67-57, blindando la serie playoff sul 2-0.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Greenlucca domina a Piombino: la serie playoff è quasi chiusa Notizie correlate Playoff Serie B: Faenza sfida Piombino per il sogno dei quarti? Cosa scoprirai Come farà Faenza a evitare le esitazioni che hanno condizionato il campionato? Chi riuscirà a gestire la pressione psicologica del... Serie A, multe per quasi 1 milione di euro: il Milan domina la classifica e c’è un motivoLe sanzioni disciplinari in Serie A continuano a crescere nel corso della stagione 2025/2026.