Il Napoli sta pianificando interventi mirati sul mercato estivo, concentrandosi sui reparti più bisognosi di rinforzi. Tra le possibili uscite ci sono alcuni giocatori, tra cui Lucca e Lukaku. Per l’attacco, si valuta l’ingaggio di Vlahovic come alternativa o integrazione alla rosa attuale. La società non prevede grandi investimenti, ma preferisce operazioni oculate per migliorare la formazione. La strategia si focalizza su scelte mirate, mantenendo un budget limitato.

Lo sappiamo tutti: il Napoli non potrà fare chissà che mercato quest’estate, ma interverrà in maniera mirata nei reparti che necessitano di un restyling. L’attacco è sicuramente uno di questi e, con Lucca e Lukaku destinati ad altri lidi, ecco che spunta l’idea Vlahovi?. Ne parla Alfredo Pedullà su YouTube. Napoli, suggestione Vlahovic. Spiega Pedullà: “Per quello che mi risulta, Vlahovic è stato proposto dai suoi agenti. Ho avuto riscontri da due club europei. Si era parlato del Bayern Monaco, che in questo momento è fermo, e vediamo cosa succede a Madrid con l’Atlético Madrid. Tra Julián Álvarez e tutto quello che è accaduto via social con il Barcellona, l’Atlético ha risposto indispettito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli, Lucca e Lukaku in uscita: spunta l’idea Vlahovic per l’attacco

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Napoli-Lukaku, il Club commenta la situazione

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