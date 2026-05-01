Emiliano Viviano ha commentato la situazione di Rafael Leao e Luka Modric, affermando che la relazione tra il calciatore portoghese e il club non ha più ragione di essere. Ha inoltre dichiarato che l’esperienza del centrocampista croato è ormai conclusa e ha spiegato le ragioni di questa opinione. Le sue considerazioni sono state fatte durante un intervento pubblico in cui ha analizzato i percorsi dei due calciatori nel mondo del calcio.

Emiliano Viviano si è espresso su alcuni temi "caldi" in casa Milan nell'ultima puntata di 'Cose Scomode', podcast in onda sul canale YouTube di 'Aura Sport'. In particolare, l'ex portiere di Serie A si è soffermato sul futuro di Modric e Leao, definendoli entrambi "finiti" per ragioni diverse. Di seguito, un estratto del suo intervento. Su Leao: “Basta. A volte si creano delle storie, ma in questo momento la storia tra Leao ed il Milan non ha senso di esistere. Perché lui è indolente, non lo difende più neanche la piazza. È un problema, perché anche solo parlare continuamente di Leao è un problema”. Su Modric: “Secondo me è finito perché l’hanno sfondato.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Viviano: “La storia tra Leao e il Milan non ha più senso di esistere. Modric? È finito. Vi spiego perché”

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