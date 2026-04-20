Il produttore dei Simpson ha spiegato che la gag del divano, presente per anni nell'apertura della serie, non viene più mostrata. La decisione deriva da ragioni pratiche, che hanno portato alla rimozione di questa sequenza. La scelta ha interessato le ultime produzioni dello show, che continuano a essere trasmesse senza quella tipica scena di apertura. La serie, nota per le sue variazioni e aggiornamenti, ha così modificato uno dei suoi elementi più riconoscibili.

La storica serie animata ha regalato per anni un'introduzione molto speciale, elemento ora rimosso a causa di una scelta molto pratica. La serie animata I Simpson non propone più la tradizionale gag del divano in apertura delle puntate e il produttore Matt Selman ha ora provato a spiegare il motivo. Alla base della decisione di rimuovere quell'elemento sembra ci sia la scelta di non sacrificare minuti preziosi che possono invece essere usati per la storia. L'assenza delle famose gag del divano Selman, intervistato da Four Finger Discount, ha spiegato che vorrebbe aggiungere una gag del divano in ogni puntata, ma questo vorrebbe dire sacrificare parte della narrazione.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - I Simpson: il produttore Matt Selman spiega perché non c'è più la gag del divano

Notizie correlate

Leggi anche: SANREMO/ La sigla ufficiale porta la firma di un produttore sannita: Nathys spiega le ragioni del successo

Perché la psicoterapia? Un libro a più voci spiega i percorsi del cambiamentoArezzo, 23 febbraio 2026 – Perché la psicoterapia? È il titolo e insieme la domanda a cui risponde il recente libro di cui sono autori, con la...

Una raccolta di contenuti

No, Marge Simpson non è morta: Il produttore de I Simpson sulle notizie fuorvianti apparse in reteNegli ultimi giorni, la notizia della morte di Marge Simpson è diventata virale su siti web e social, ma non era del tutto vera. La critica del produttore esecutivo de I Simpson Matt Selman. Se anche ... comingsoon.it

I Simpson Hit & Run: la parodia di GTA tornerà? Per il produttore 'mai dire mai'Se gli sviluppatori de I Simpson Hit & Run si dicono interessati a un remake, anche Matt Selman, produttore esecutivo del videogioco cult, accende le speranze della community per il ritorno di questo ... everyeye.it