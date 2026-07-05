A Longiano, il gruppo di minoranza di centrodestra, composto da cinque consiglieri guidati dal capogruppo Matteo Venturi, ha chiesto di votare sulla realizzazione di una rotatoria. La richiesta è stata avanzata durante una riunione consiliare, ma non ha ricevuto l’approvazione del resto dell’assemblea. La minoranza rivendica il diritto di esprimersi sulla questione, mentre la maggioranza ha deciso di non inserire il punto all’ordine del giorno.

A Longiano il gruppo di minoranza di centrodestra con i suoi cinque consiglieri guidati dal capogruppo Matteo Venturi, è molto irritato nei confronti dell’Amministrazione per il fatto che il primo cittadino non ha specificato che anche loro hanno votato a favore dei 500mila euro stanziati dal Comune per la nuova rotatoria sulla via Emilia fra Budrio di Longiano e Gambettola. Una rotatoria che andrà a sostituire il semaforo sulla statale 9 Emilia, teatro da decenni di gravi incidenti. "Essere all’opposizione non significa essere contro a prescindere – commentano i consiglieri del gruppo di minoranza Matteo Venturi, Lorenzo Spada, Patrizia Ronchi, Stefano Montani e Giuseppe Lucio –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’opposizione rivendica il voto sulla rotatoria

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