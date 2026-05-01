Tarquinia fuga in Consiglio | l’opposizione evita il voto cruciale

Durante la seduta del consiglio comunale di Tarquinia, cinque consiglieri dell’opposizione hanno lasciato l’aula prima che si svolgesse un voto importante. I consiglieri Zacchei, Guiducci, Serafini, Tosoni e Bacciardi si sono allontanati, impedendo così di arrivare alla discussione e alla decisione su un punto all’ordine del giorno. La loro uscita ha interrotto il normale svolgimento della riunione e ha evitato il voto previsto.

?? Cosa sapere I consiglieri Zacchei, Guiducci, Serafini, Tosoni e Bacciardi abbandonano il consiglio comunale di Tarquinia. L'assenza impedisce il voto su mozioni riguardanti il codice penale e gli aiuti a Cuba. Giovedì sera a Tarquinia, l'aula del consiglio comunale si è svuotata improvvisamente quando i consiglieri Zacchei, Guiducci, Serafini, Alberto Tosoni e Bacciardi hanno deciso di lasciare la seduta per evitare il voto su due mozioni cruciali presentate da Piero Rosati. Il clima nell .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tarquinia, fuga in Consiglio: l’opposizione evita il voto cruciale Notizie correlate Taiwan, il vertice decisivo tra Xi e l’opposizione: si evita la guerraPechino ospita un incontro decisivo tra Xi e la leader dell’opposizione di Taiwan, Cheng Liwun, con l’obiettivo di stabilizzare i rapporti tra le due... Leggi anche: Pam Bondi chiamata a testimoniare sugli Epstein Files: cruciale il voto di 5 repubblicani Approfondimenti e contenuti Tarquinia – Università Agraria, in consiglio il recupero crediti dall’Agraria di Monte RomanoTARQUINIA - Il consiglio di amministrazione dell’Università Agraria di Tarquinia è stato convocato per stasera, lunedì 20 aprile, alle 20:30. L’unico ... etrurianews.it Risarcimento milionario: resa dei conti tra Agrarie Tarquinia-Monte Romano: stasera il voto in consiglioCda straordinario a Tarquinia per avviare il recupero di oltre 3 milioni riconosciuti dalla Corte d'Appello di Roma dopo un contenzioso che si protrae dal 1971: pignoramento o piano rateale ... civonline.it