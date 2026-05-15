Casa Ddl Sfratti follia sinistra alla Camera l’opposizione sta con gli abusivi e lo rivendica pure | Ribelli che vanno compresi

Nella giornata di oggi, la Camera dei Deputati ha respinto le pregiudiziali presentate da alcuni gruppi politici al decreto legge sul Piano casa e al Ddl Sfratti. La votazione si è conclusa con 132 voti contrari, 80 a favore e 8 astensioni. La discussione si è concentrata sulle posizioni dell’opposizione, che ha espresso solidarietà nei confronti di chi occupa abusivamente, definendo il comportamento come una forma di ribellione. La maggioranza ha respinto le proposte di modifica senza approvare emendamenti.

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