Casa Ddl Sfratti follia sinistra alla Camera l’opposizione sta con gli abusivi e lo rivendica pure | Ribelli che vanno compresi
Nella giornata di oggi, la Camera dei Deputati ha respinto le pregiudiziali presentate da alcuni gruppi politici al decreto legge sul Piano casa e al Ddl Sfratti. La votazione si è conclusa con 132 voti contrari, 80 a favore e 8 astensioni. La discussione si è concentrata sulle posizioni dell’opposizione, che ha espresso solidarietà nei confronti di chi occupa abusivamente, definendo il comportamento come una forma di ribellione. La maggioranza ha respinto le proposte di modifica senza approvare emendamenti.
Con 132 voti contrari, 80 a favore e 8 astenuti la Camera ha respinto le pregiudiziali presentate da Pd, Avs e M5S al decreto legge sul Piano casa e il Ddl Sfratti. Ma il voto dell’Aula è solo l’ultimo atto di una strategia ben più inquietante. Una demagogia neanche troppo “occulta”, quella della sinistra d’opposizione, che ostenta a chiare lettere (e rivendica) la posizione che ha scelto di rilanciare: quella di chi occupa e calpesta la legalità. Piano Casa, Ddl Sfratti: la sinistra sta con gli abusivi. Davvero un mondo al contrario. Il teatro dell’assurdo va in scena alla Camera, dove i progressisti blindano la loro idea di civiltà difendendo gli occupanti abusivi e scagliandosi contro il ddl Sfratti, liquidato come un «provvedimento disumano, senza politiche abitative». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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