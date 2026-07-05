L’OPEC+ ha deciso un nuovo aumento della produzione di petrolio

L’OPEC+ ha annunciato un aumento di 188.000 barili al giorno nella produzione di petrolio, a partire da agosto. La decisione coinvolge gli 11 membri dell’OPEC, tra cui Arabia Saudita e Kuwait, più altri paesi come la Russia. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle modalità di implementazione.

L’OPEC+, che include gli 11 membri dell’OPEC (l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio), tra cui Arabia Saudita e Kuwait, più altri paesi come la Russia, ha deciso di aumentare di 188mila barili al giorno la produzione di petrolio, a partire da agosto. Da quando è cominciata la guerra in Medio Oriente è la quarta volta che l’organizzazione stabilisce un incremento della produzione, ma questa decisione è diversa. Le altre erano state prese mentre il prezzo del petrolio saliva a causa dell’interruzione dei commerci per la chiusura dello stretto di Hormuz, quella odierna arriva in un momento in cui le quotazioni sono scese e tornate ai livelli di prima della guerra, grazie all’accordo tra Stati Uniti e Iran che prevede una parziale riapertura dello stretto. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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