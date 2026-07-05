L’Oms inventa i morti E costa 2 miliardi all’anno

Notizia in breve

L’Oms ha segnalato cinque morti in Italia in 24 ore a causa del caldo, ma il Ministero della Salute italiano ha risposto che questa informazione non risulta ufficiale. L’organizzazione internazionale ha affermato di aver basato la notizia su articoli pubblicati dai media italiani il 25 luglio. La discrepanza tra le fonti ha sollevato dubbi sulla precisione delle statistiche fornite dall’Oms. La questione ha attirato l’attenzione sulla differenza tra dati ufficiali e le stime basate sui media.