L’Oms inventa i morti E costa 2 miliardi all’anno
L’Oms ha segnalato cinque morti in Italia in 24 ore a causa del caldo, ma il Ministero della Salute italiano ha risposto che questa informazione non risulta ufficiale. L’organizzazione internazionale ha affermato di aver basato la notizia su articoli pubblicati dai media italiani il 25 luglio. La discrepanza tra le fonti ha sollevato dubbi sulla precisione delle statistiche fornite dall’Oms. La questione ha attirato l’attenzione sulla differenza tra dati ufficiali e le stime basate sui media.
«Cinque morti per il caldo in Italia in sole 24 ore». Lo dice l’Oms. Il Ministero della Salute italiano risponde: «Non ci risulta». L’Oms precisa: «Ci siamo basati su notizie pubblicati dai media italiani il 25 luglio». Si lo so è una storia triste ma qualcuno deve pur raccontarla. Nel frattempo i vari Bonelli&Fratoianni imperversano rilanciando l’allarme e i giornali rilanciano a loro volta l’Oms che a sua volta li aveva rilanciati. «Che al mercato mio padre comprò». Avrebbe cantato Branduardi nella sua iconica Alla fiera dell’est. Sono gli alert globali di Oms. Ricordate hantavirus o ebola? Ecco, appunto. Ma noi dell’Oms di preciso che dobbiamo farcene? Il senatore Claudio Borghi della Lega qualche risposta l’ha data in un post dell’11 febbraio 2024. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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