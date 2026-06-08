Cibo non sicuro l’allarme dell’Oms | 1,5 milioni di morti l’anno per infezioni e contaminazioni tossiche I bambini i più colpiti
Ogni anno, 1,5 milioni di persone muoiono a causa di infezioni e contaminazioni tossiche legate al cibo non sicuro. I bambini sotto i cinque anni sono i più colpiti, con una probabilità di ammalarsi quasi tre volte superiore rispetto agli adulti e ai bambini più grandi. L’Organizzazione mondiale della sanità evidenzia come le infezioni alimentari rappresentino una delle principali cause di mortalità infantile nel mondo.
I più a rischio sono i bambini molto piccoli, sotto i cinque anni di età, con una probabilità di ammalarsi a causa di alimenti non sicuri quasi tre volte superiore rispetto ad adulti e bambini più grandi. Nonostante rappresentino solo il 9% della popolazione mondiale, infatti, i bambini piccoli soffrono di quasi un terzo di tutti i casi di malattie alimentari, in particolare malattie diarreiche che possono essere letali per questa fascia d’età. Non solo: l’esposizione a rischi chimici come il metilmercurio e il piombo negli alimenti può danneggiare il cervello in via di sviluppo e causare problemi neurologici permanenti, sempre nei bambini.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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