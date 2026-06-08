Cibo non sicuro l’allarme dell’Oms | 1,5 milioni di morti l’anno per infezioni e contaminazioni tossiche I bambini i più colpiti

Da ilfattoquotidiano.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Ogni anno, 1,5 milioni di persone muoiono a causa di infezioni e contaminazioni tossiche legate al cibo non sicuro. I bambini sotto i cinque anni sono i più colpiti, con una probabilità di ammalarsi quasi tre volte superiore rispetto agli adulti e ai bambini più grandi. L’Organizzazione mondiale della sanità evidenzia come le infezioni alimentari rappresentino una delle principali cause di mortalità infantile nel mondo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I più a rischio sono i bambini molto piccoli, sotto i cinque anni di età, con una probabilità di ammalarsi a causa di alimenti non sicuri quasi tre volte superiore rispetto ad adulti e bambini più grandi. Nonostante rappresentino solo il 9% della popolazione mondiale, infatti, i bambini piccoli soffrono di quasi un terzo di tutti i casi di malattie alimentari, in particolare malattie diarreiche che possono essere letali per questa fascia d’età. Non solo: l’esposizione a rischi chimici come il metilmercurio e il piombo negli alimenti può danneggiare il cervello in via di sviluppo e causare problemi neurologici permanenti, sempre nei bambini.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

cibo non sicuro l8217allarme dell8217oms 15 milioni di morti l8217anno per infezioni e contaminazioni tossiche i bambini i pi249 colpiti
© Ilfattoquotidiano.it - Cibo non sicuro, l’allarme dell’Oms: 1,5 milioni di morti l’anno per infezioni e contaminazioni tossiche. I bambini i più colpiti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Cibo e infezioni alimentari: a Milano ogni anno mille casi. Quali sono gli alimenti più a rischio e le malattie più graviA Milano si registrano circa mille casi di infezioni alimentari ogni anno, legate a diversi tipi di alimenti.

4,9 milioni di bambini morti prima dei 5 anni, l’allarme choc dell’Onu sul rallentamento dei progressi: “Nessuno dovrebbe morire così”L’Onu ha diffuso un allarme riguardo ai progressi nella riduzione della mortalità infantile, evidenziando che circa 4,9 milioni di bambini sotto i...

Temi più discussi: Cibo non sicuro: 866 milioni di malati e 1,5 milioni di morti l'anno. L'Oms: I bambini sotto i 5 anni i più esposti; Alimenti, Oms: cibo non sicuro causa 866 milioni di malati e 1,5 milioni di morti ogni anno; Giornata mondiale della Sicurezza Alimentare; Giornata della Sicurezza Alimentare: il cibo sicuro è un diritto.

cibo non sicuro lAlimenti, Oms: cibo non sicuro causa 866 milioni di malati e 1,5 milioni di morti ogni annoUn terzo dei casi riguarda i bambini sotto i 5 anni. I rischi biologici provocano la maggior parte delle malattie, mentre le sostanze chimiche sono responsabili del 73% dei decessi ... doctor33.it

cibo non sicuro lOms, allarme globale su cibo non sicuroSecondo i dati dell'Oms, il cibo non sicuro causa ogni anno circa 866 milioni di malattie e 1,5 milioni di decessi ... vocealta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web