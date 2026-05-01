Secondo il Libro Bianco 2026 della Community Valore Acqua del think tank Teha Group, l’Italia affronta una crisi idrica che comporta un costo di circa 13 miliardi di euro ogni anno. Il rapporto evidenzia un aumento di eventi estremi legati all’acqua, infrastrutture obsolete e investimenti che risultano insufficienti per affrontare le sfide attuali. La situazione viene definita sempre più critica, con esigenze di interventi urgenti per migliorare la gestione e la sicurezza delle risorse idriche.

Il Libro Bianco 2026 della Community Valore Acqua del think tank Teha Group fotografa una situazione sempre più critica: eventi estremi in aumento, infrastrutture da modernizzare e investimenti insufficienti In Italia,la crisi idrica costa ai cittadini 227 euro pro capite l’anno, il doppio rispetto alla media europea, per un totale di13,4 miliardi di euro. È come se l’economia del Paese si fermasse per due giorni e mezzo ogni anno. Il preoccupante dato emerge dall’analisi contenuta nelLibro Bianco 2026 della Community Valore Acqua de think tank TehaGroup, che racconta un Paese tra i più esposti in Europa allostress idrico, tra siccità, alluvioni e difficoltà nella gestione dellapreziosa risorsa.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Crisi idrica, all’Italia costa 13 miliardi l’anno

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Crisi idrica, il rapporto TEHA stima un costo di 13,4 miliardi l’anno per l’ItaliaIl Libro Bianco 2026 della Community Valore Acqua di TEHA stima in 13,4 miliardi di euro l’anno il costo della crisi idrica in Italia. infobuildenergia.it

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