Il Bosco delle Querce è diventato Marchio del Patrimonio Europeo

Il Bosco delle Querce, situato tra Seveso e Meda, ha ricevuto il riconoscimento di Marchio del Patrimonio Europeo nel cinquantesimo anniversario di una tragedia industriale avvenuta presso l’Icmesa di Mesa. Questo riconoscimento è stato ufficialmente conferito in occasione di questa ricorrenza, sottolineando il valore storico e ambientale di quest’area verde. La designazione evidenzia la rilevanza del bosco come patrimonio condiviso a livello europeo.

Nel 50esimo anniversario di quella tragedia dell'Icmesa di Mesa che ha dato poi a quel polmone verde, il Bosco delle Querce di Seveso e Meda è stato insignito ufficialmente del riconoscimento di Marchio del Patrimonio europeo.Il parco naturale regionale ha ricevuto il prestigioso EHL – European.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Il Bosco delle Querce diventa Patrimonio europeoA cinquant’anni da quel disastro ambientale che ha portato poi alla sua nascita, il Bosco delle Querce diventa Patrimonio europeo.

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Temi più discussi: Il Bosco delle Querce di Seveso ha ottenuto il Marchio del Patrimonio Europeo, primo riconoscimento di questo tipo per la Lombardia; Il Bosco delle Querce di Seveso e Meda riceve il marchio del Patrimonio Ue; Il Bosco delle Querce insignito del Marchio di Patrimonio europeo; Bosco delle Querce di Seveso e Meda riceve marchio patrimonio europeo.

Bosco delle Querce di Seveso e Meda riceve marchio patrimonio europeoIl Bosco delle Querce di Seveso e Meda, in provincia di Monza e Brianza, è stato insignito del riconoscimento di marchio del patrimonio europeo. (ANSA) ... ansa.it

Il Bosco delle Querce di Seveso e Meda riceve il marchio del patrimonio UEIl Bosco delle Querce di Seveso e Meda (Monza e Brianza) è stato insignito ufficialmente del riconoscimento di Marchio del Patrimonio europeo ... msn.com

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