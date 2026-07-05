L’Odissea infinita di Alessandro Bastoni | tra errori in campo gogna mediatica e nuove contestazioni dov’è il futuro del giocatore?

Alessandro Bastoni sta attraversando la stagione più complicata della sua carriera, con errori in campo che hanno portato a nuove contestazioni e a una crescente attenzione mediatica negativa. Dopo aver avuto un ruolo importante sia nell’Inter che in nazionale, il difensore si trova ora a gestire una serie di critiche che influenzano la sua presenza e le sue prestazioni. La situazione attuale si caratterizza per le difficoltà di un giocatore che ha visto il suo rendimento messo sotto pressione.

Ci sono stagioni che pesano più di altre, non solo per ciò che succede in campo e Alessandro Bastoni lo sa bene. Dopo essere stato a lungo un elemento importante per l’Inter e la Nazionale italiana, il difensore sta affrontando l’annata più difficile della sua carriera. Dalla simulazione con la Juve, per la quale si è scusato, fino all’espulsione con la nazionale, il calciatore ha dovuto fare i conti con una gogna mediatica senza precedenti. A rendere la sua situazione ancora più precaria, contribuiscono le vicende fuori dal campo, con il coinvolgimento in un’inchiesta avviata dalla Procura di Milano. I fatti, ancora in corso di accertamento, si riferirebbero al 2020, quando secondo le accuse, il difensore, all’epoca ventunenne, avrebbe avuto presunti rapporti sessuali a pagamento con una diciassettenne. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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