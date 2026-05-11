Dimissioni Savini il ' suo' gruppo consiliare | Massima solidarietà gogna mediatica esagerata

Da ferraratoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo consiliare ‘Alan Fabbri sindaco’ ha espresso rammarico e solidarietà in merito alle dimissioni dell’assessora Francesca Savini, avvenute dopo un incidente stradale avvenuto lunedì 4 maggio. La decisione ha suscitato reazioni e commenti tra i membri del gruppo, che hanno definito la gogna mediatica a cui è stata sottoposta la collega come eccessiva. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico locale.

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“Rammarico e solidarietà”. Il gruppo consiliare ‘Alan Fabbri sindaco’ commenta così le dimissioni dell’assessora Francesca Savini a seguito dell’incidente stradale di lunedì 4 maggio.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday“Desideriamo esprimere la nostra piena solidarietà per quanto successo.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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