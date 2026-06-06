D’Ambrosio ha commentato la situazione di Bastoni, definendo ingiustificata la gogna mediatica e sottolineando che il giocatore ha chiesto scusa pubblicamente. L’ex calciatore ha invitato a rispettare il ragazzo e ha chiesto di smettere di fischiarlo. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un’intervista a margine di un evento culturale, in cui ha difeso pubblicamente Bastoni e criticato le reazioni negative dei tifosi.

Intervenuto ai microfoni di “DAZN” a margine del Festival di Parma, in occasione della presentazione del calendario della stagione 202627, l’ex difensore dell’Inter, Danilo D’Ambrosio, ha preso le difese del suo ex compagno Alessandro Bastoni, tornando sul caso legato all’espulsione di Pierre Kalulu durante Inter-Juventus dello scorso 14 febbraio. Danilo D’Ambrosio, le sue dichiarazioni su. L'articolo D’Ambrosio difende Bastoni: “Gogna mediatica ingiustificata. Ha chiesto scusa davanti a tutti e gli va dato onore. La finiscano di fischiare un ragazzo che.” proviene da. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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