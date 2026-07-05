Locorotondo | LUMinARIA Stasera
Stasera a Locorotondo torna LUMinARIA, un evento che combina musica, danza, luci e fuochi barocchi. L’appuntamento si svolge nella notte di Santa Lucia e si terrà domenica 5 luglio 2026. La manifestazione prevede spettacoli di luci e fuochi d’artificio, accompagnati da performance artistiche e musicali. L’evento è previsto in diverse aree della città e si svolgerà fino a tarda sera.
Di seguito il comunicato: Musica, danza, luci e fuochi barocchi nella notte di Santa Lucia: domenica, 5 luglio 2026, torna a Locorotondo LUMinARIA, l’evento più importante della “Festa delle Luci”, una tra le rassegne più suggestive dell’estate pugliese, realizzata da Euforica Aps per valorizzare le bellezze del territorio, delle tradizioni e della cultura della Valle d’Itria. Il concept di LUMinARIA 2026 è “ (Parentesi Olimpica) ”. Il 2026 è infatti l’anno dei XX Giochi del Mediterraneo a Taranto e delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Sul palco dell’Arena Bellavista si alterneranno le esibizioni di alcune delle eccellenze della... 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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Si parla di: Locorotondo: LIMinARIA.
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