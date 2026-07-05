Locorotondo | LUMinARIA Stasera

Notizia in breve

Stasera a Locorotondo torna LUMinARIA, un evento che combina musica, danza, luci e fuochi barocchi. L’appuntamento si svolge nella notte di Santa Lucia e si terrà domenica 5 luglio 2026. La manifestazione prevede spettacoli di luci e fuochi d’artificio, accompagnati da performance artistiche e musicali. L’evento è previsto in diverse aree della città e si svolgerà fino a tarda sera.