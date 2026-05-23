Elezioni comunali 2026 a Locorotondo | i candidati della lista ' Vivere Locorotondo'

Notizia in breve

A Locorotondo, la lista 'Vivere Locorotondo' ha presentato i candidati alle prossime elezioni comunali del 2026. Tra i nomi annunciati ci sono Maria Baccaro, Quirino Semeraro, Marianna Laddomada, Arianna Conte, Vito Amoruso e Vittorio Lupoli. La candidata principale è Maria, mentre gli altri sono stati indicati come membri della lista. La presentazione ufficiale si è svolta nei giorni scorsi.