Elezioni comunali 2026 a Locorotondo | i candidati della lista ' Vivere Locorotondo'

Da baritoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Locorotondo, la lista 'Vivere Locorotondo' ha presentato i candidati alle prossime elezioni comunali del 2026. Tra i nomi annunciati ci sono Maria Baccaro, Quirino Semeraro, Marianna Laddomada, Arianna Conte, Vito Amoruso e Vittorio Lupoli. La candidata principale è Maria, mentre gli altri sono stati indicati come membri della lista. La presentazione ufficiale si è svolta nei giorni scorsi.

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Locorotondo, elezioni comunali: tre candidati sindaco e liste presentate

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