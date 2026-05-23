Elezioni comunali 2026 Locorotondo | i candidati della lista ' Locorotondo Cresce Speciale'

Da baritoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le elezioni comunali del 2026 a Locorotondo, la lista 'Locorotondo Cresce Speciale' ha presentato i propri candidati. Tra i nomi indicati ci sono Lucia Calella, Girolamo Grassi, Tonino Gentile, Giorgia De Carlo, Adele Lisi, Teresa Tamburrano e Ermelinda. La lista ha reso pubblici i nomi dei candidati che si presenteranno alle prossime consultazioni elettorali. Non sono stati forniti dettagli su eventuali programmi o alleanze in questa fase.

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