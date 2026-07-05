A un anno di distanza, un pilota italiano ha portato la Yamaha sul podio della 8 Ore di Suzuka, una delle gare di endurance più importanti nel motociclismo. La vittoria è andata a un team con un altro costruttore, che ha ottenuto il primo posto con un pilota noto a livello internazionale. La gara si è conclusa con il trionfo di un team di Honda HRC, che ha visto il suo rappresentante salire sul gradino più alto del podio.

A un anno di distanza, l''Italia torna sul podio della 8 Ore di Suzuka, la più importante delle gare motociclistiche di endurance, grazie ad Andrea Locatelli. Come nel 2025, il pilota bergamasco ha portato la Yamaha al secondo posto insieme ai compagni di team Jack Miller e Katsuyuki Nakasuga dopo una corsa, giunta alla 47.a edizione, tutta in rimonta e condizionata dal maltempo. A trionfare nell'evento più importante per i costruttori giapponesi è stato il team ufficiale Honda Hrc, che ha dominato dall'inizio alla fine con il leggendario Jonathan Rea, al terzo successo personale in Giappone, Takumi Takahashi e Somkiat Chantra. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Locatelli riporta la Yamaha sul podio alla 8 Ore di Suzuka, trionfo Honda Hrc con Rea

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Locatelli porta la Yamaha sul podio alla 8 Ore di Suzuuka, trionfo Honda Hrc con ReaAndrea Locatelli ha portato la Yamaha sul podio alla 8 Ore di Suzuka, gara di endurance.

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