Locatelli porta la Yamaha sul podio alla 8 Ore di Suzuuka trionfo Honda Hrc con Rea
Andrea Locatelli ha portato la Yamaha sul podio alla 8 Ore di Suzuka, gara di endurance. La vittoria è andata alla Honda HRC con Rea, che ha concluso in prima posizione. La competizione si è svolta nel rispetto del regolamento, con numerosi piloti che si sono alternati nelle varie fasi. La gara ha visto anche altri team e motociclisti competere su un circuito impegnativo. Nessuna modifica ai risultati ufficiali, che confermano la posizione di Locatelli tra i migliori.
A un anno di distanza, l''Italia torna sul podio della 8 Ore di Suzuka, la più importante delle gare motociclistiche di endurance, grazie ad Andrea Locatelli. Come nel 2025, il pilota bergamasco ha portato la Yamaha al secondo posto insieme ai compagni di team Jack Miller e Katsuyuki Nakasuga dopo una corsa, giunta alla 47.a edizione, tutta in rimonta e condizionata dal maltempo. A trionfare nell'evento più importante per i costruttori giapponesi è stato il team ufficiale Honda Hrc, che ha dominato dall'inizio alla fine con il leggendario Jonathan Rea, al terzo successo personale in Giappone, Takumi Takahashi e Somkiat Chantra. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Notizie e thread social correlati
Suzuka: la Honda HRC mette alla prova la Civic Type R ConceptDurante l’evento di Suzuka, la Honda HRC ha testato la Civic Type R Concept, focalizzandosi sui dati raccolti per valutare le prestazioni e...
Il trionfo di Gasperini porta la Roma sul podio d’Italia: “La Champions ci aiuterà a prendere grandi giocatori”La Roma ha ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League dopo aver vinto in trasferta contro il Verona, assicurandosi il terzo posto in...
Temi più discussi: EWC, 8h di Suzuka: Yamaha Factory Racing domina i primi test privati; Yamaha pronta alla 8 Ore di Suzuka dopo lo stop alla Top 10 Trial; 8 Ore di Suzuka, svelata l'entry list: 50 team al via, c'è anche tanta Italia; Jonathan Rea porta Honda a una straordinaria pole position nella qualificazione delle 8 Ore di Suzuka.
8 Ore di Suzuka, pioggia e caos: Honda HRC allunga dopo quattro oreAl 93° passaggio, il nordirlandese guidava la corsa con circa 22 secondi di vantaggio su Sylvain Guintoli, in sella alla BMW AutoRace Ube Racing Team. La caduta di Marino mette nei guai Delbianco ... gpone.com
8 Ore di Suzuka: Yamaha con Miller e Locatelli, Honda schiera Zarco e ReaLe due case giapponesi annunciano le proprie lineup per la più importante gara motociclistica di durata, in programma dal 3 al 5 luglio. Il marchio di Iwata cerca il riscatto schierando l'australiano ... sport.sky.it