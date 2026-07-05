locatelli porta la yamaha sul podio alla 8 ore di suzuuka trionfo honda hrc con rea

Notizia in breve

Andrea Locatelli ha portato la Yamaha sul podio alla 8 Ore di Suzuka, gara di endurance. La vittoria è andata alla Honda HRC con Rea, che ha concluso in prima posizione. La competizione si è svolta nel rispetto del regolamento, con numerosi piloti che si sono alternati nelle varie fasi. La gara ha visto anche altri team e motociclisti competere su un circuito impegnativo. Nessuna modifica ai risultati ufficiali, che confermano la posizione di Locatelli tra i migliori.