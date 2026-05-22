Suzuka | la Honda HRC mette alla prova la Civic Type R Concept

Durante l’evento di Suzuka, la Honda HRC ha testato la Civic Type R Concept, focalizzandosi sui dati raccolti per valutare le prestazioni e l’affidabilità della vettura. Le analisi si sono concentrate sulle modifiche tecniche apportate per adattare la vettura da strada alle esigenze del motorsport, con particolare attenzione al telaio e alle componenti meccaniche. I risultati di questi test serviranno a definire le future evoluzioni della vettura, che potrebbe subire interventi per migliorare le sue caratteristiche in pista.

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? Punti chiave Come influenzeranno i dati di Suzuka il telaio della nuova Civic?. Quali modifiche tecniche trasformeranno la vettura stradale in un bolide da pista?. Come faranno gli ingegneri HRC a mantenere la docilità nel traffico urbano?. Quando arriveranno sul mercato le innovazioni testate dai piloti ufficiali?.? In Breve Progetto presentato originariamente al Tokyo Auto Salon 2026.. Sviluppo basato su studi aerodinamici condotti in galleria del vento.. Obiettivo tecnico colmare il divario tra specializzazione estrema e praticità stradale.. Test dinamici su Suzuka finalizzati alla definizione della strategia di rilascio commerciale.. I tecnici della Honda Racing Corporation testano la nuova Civic Type R HRC Concept sul tracciato di Suzuka per affinarne la dinamica tra le curve e la rigidità del telaio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Suzuka: la Honda HRC mette alla prova la Civic Type R Concept ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Honda Type R HRC: debutto 2026 a 63.000 euroLa Type R HRC: tra sogno da salone e realtà di listino Il debutto commerciale della Honda Civic Type R nella variante HRC è previsto per settembre... Superbike, Jonathan Rea torna in gara a Portimao! Sostituirà Dixon in Honda HRCJonathan Rea scenderà in pista a Portimao da venerdì 27 a domenica 29 marzo in occasione del Gran Premio del Portogallo, secondo appuntamento del... Honda Civic Type R HRC Concept, la più affilata di sempre testata a Suzuka ift.tt/dUmh13F x.com Honda Civic Type R HRC Concept, il nuovo bolide infiamma SuzukaSull’iconico tracciato di Suzuka Honda ha portato avanti lo sviluppo della Civic Type R HRC Concept. Sembra nata per stupire ... hdmotori.it Più rigida e reattiva: la Honda Civic Type R secondo HRC (Video)Honda Civic Type R HRC Concept: la sportiva giapponese è ancora più rigida e reattiva grazie ai tecnici del reparto corse. Guarda il video ufficiale ... motorbox.com