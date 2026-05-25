Il trionfo di Gasperini porta la Roma sul podio d’Italia | La Champions ci aiuterà a prendere grandi giocatori

La Roma ha ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League dopo aver vinto in trasferta contro il Verona, assicurandosi il terzo posto in classifica. La vittoria ha consolidato il piazzamento della squadra, che ora guarda alla competizione continentale con fiducia. Il tecnico ha dichiarato che la partecipazione alla Champions potrebbe facilitare l’acquisto di giocatori di alto livello. La squadra si trova ora tra le prime tre della Serie A, chiudendo la stagione regolare con questa posizione.

La Roma conquista ufficialmente l’accesso alla prossima Champions League grazie alla vittoria sul campo del Verona, blindando un inaspettato terzo posto in classifica che corona la rincorsa della formazione guidata da Gian Piero Gasperini. Come riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il tecnico giallorosso ha celebrato il traguardo al termine di una sfida intensa e condizionata dalla pressione psicologica per la posta in palio, superando le difficoltà di inizio stagione e regalando alla proprietà Friedkin il piazzamento europeo più prestigioso. L’allenatore ha ereditato un gruppo solido e voglioso di riscatto, guidandolo... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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La soddisfazione di Gasperini dopo la vittoria della Roma contro la Cremonese | DAZN

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