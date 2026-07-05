lo scandalo del cartello delle uova negli stati uniti

Tre grandi aziende statunitensi sono state accusate di aver formato un cartello per mantenere elevati i prezzi delle uova per diversi anni. Le accuse riguardano pratiche di collusione e fissazione dei prezzi, che hanno influenzato il mercato e le politiche pubbliche. Le autorità competenti hanno aperto un’indagine e avviato procedimenti legali contro le aziende coinvolte. Nessuna delle aziende ha ancora commentato pubblicamente.

Tre grandi aziende sono state accusate di essersi messe d'accordo per tenere per anni i prezzi molto alti, con conseguenze pratiche e politiche Alcuni dei principali produttori di uova negli Stati Uniti, accusati di essersi messi d’accordo per tenere alto il prezzo delle uova per quasi tre anni, pagheranno 3,3 milioni di dollari nell’ambito di un accordo preliminare con il governo e 17 stati. Le società hanno patteggiato la cifra, ma hanno negato di avere fatto cartello, nonostante le prove raccolte dal dipartimento della Giustizia statunitense e dai procuratori statali. L’accordo è lo sviluppo più sorprendente di una questione che si trascina da anni legata al prezzo delle uova negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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