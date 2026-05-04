Il cuore delle mamme vola a Denver | l’Italia del Mamanet brilla negli Stati Uniti

Un gruppo di mamme italiane che praticano il Mamanet ha portato la propria passione negli Stati Uniti, a Denver. Questo movimento, che coinvolge donne di diverse età, si distingue per l’obiettivo di creare un senso di comunità e superare le barriere culturali. La presenza di rappresentanti italiani in questa città segna un passo importante per il riconoscimento internazionale dell’associazione. La partecipazione si svolge in un contesto sportivo e aggregativo, con un forte legame alle radici italiane.

Non è solo un gioco, è un movimento che unisce, abbatte le barriere e, da oggi, parla ufficialmente un po’ più italiano. Si è concluso con un bilancio straordinario il torneo internazionale di Mamanet tenutosi a Denver, negli Stati Uniti, che ha visto protagonista una delegazione azzurra capace.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate L’Italia ai Mondiali negli Stati UnitiA differenza dell’Italia maschile di calcio, la Nazionale di baseball si è già qualificata ai suoi Mondiali, il World Baseball Classic. Epstein e i magazzini nascosti negli Stati Uniti: prima delle perquisizioni assoldò degli investigatori privati per rimuovere i computerEpstein rimosse computer, hard disk, fotografie e video dalla sua residenze prima delle perquisizioni nelle sue case.