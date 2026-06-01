Al giro d’Italia femminile del 2026, un gruppo di tre atlete si trova in testa alla corsa, mentre il resto del gruppo si avvicina. Tra circa cinque chilometri, le cicliste passeranno per la prima volta sul traguardo di Buja. Nel frattempo, il cielo si è aperto e il sole è tornato a splendere sulla corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.20 Tra 5 km il gruppo transiterà per la prima volta sul traguardo di Buja, intanto è tornato il sole sulla corsa. 16.17 Cristina Tonetti (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi), Alison Jackson (St Michel – Preference Home – Auber93) Marta Pavesi (Top Girls Fassa Bortolo) sono al comando della corsa, il gruppo paga 55?. 16.14 In gruppo si sono portate davanti diverse squadre, per tenere nelle prime posizioni le proprie capitane. 16.11 Mancano meno di 60 km al termine della tappa. 16.08 Il vantaggio del terzetto al comando torna ad aumentare, vantaggio sul gruppo di 45?. 16.05 Tonetti e Pavesi rientrano su Jackson, rimangono loro al comando della gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: un terzetto in testa alla corsa, ma il gruppo è vicino

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