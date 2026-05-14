Oggi al Giro d’Italia 2026 si sono susseguite diverse fasi della tappa, con quattro italiani che occupano le prime posizioni in classifica. Il gruppo principale si trova a poca distanza, mantenendo viva la competizione. La corsa si avvicina ai 90 chilometri dall’arrivo, mentre gli atleti continuano a muoversi lungo il percorso. La situazione resta aperta e ancora tutto può succedere in questa fase finale della tappa. La classifica generale si aggiorna di continuo mentre i corridori si avvicinano alla conclusione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 15.31 90 km all’arrivo. 15.28 Il Red Bull KM è posizionato oggi a 23.8 km dall’arrivo, ma per la prima volta da inizio Giro sarà ininfluente per le sorti della maglia rosa. 15.25 Adesso la strada sarà pianeggiante fino all’arrivo, ma saranno molto pericolosi i diversi passaggi nei centri urbani. 15.23 Il gruppo vede ormai i quattro davanti, che non sembrano essere così convinti nel proseguire l’azione. 15.21 La fuga ha solamente 25? di vantaggio sul gruppo, i battistrada potrebbero essere ripresi nei prossimi km. 15.19 Mentre Nelson Oliveira è riuscito a ripartire Nico Denz sembra molto dolorante, Pellizzari rischia di perdere un uomo molto importante. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: quattro italiani in testa alla corsa, ma il gruppo è vicino

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