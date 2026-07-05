LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | ultimo giro del circuito i migliori sono ancora tutti insieme
Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, i ciclisti hanno attraversato l’ultimo giro del circuito, rimanendo ancora tutti insieme. La gara si è conclusa con i corridori che sono passati sulla linea d’arrivo, accompagnati dal suono della campana, segnando la fine del percorso. La classifica generale è aggiornata alle 17.23, momento in cui i partecipanti hanno concluso la tappa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 17.23 I corridori passano sulla linea d’arrivo, suono di campana e ultimo giro. 17.20 Nessun accelerazione su questo penultimo passaggio, si deciderà tutto nell’ultimo giro. 17.19 Mcnulty davanti a Jorgenson, poi Vingegaar e Pogacar nel gruppo davanti. 17.17 Vedremo se già su questo passaggio qualcuno vorrà provare un attacco. 17.17 Inizia il secondo passaggio sulla Côte du Chateâu de Montjuïc (1.6 km al 9.3% medio, terza categoria), sempre la UAE davanti. 17.15 De Lie passa ora sotto il traguardo, il belga rischia di abbandonare il Tour già alla seconda tappa. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 Stage 2 Preview: Nasty Barcelona Trap
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