LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | ultimo giro del circuito i migliori sono ancora tutti insieme

Notizia in breve

Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, i ciclisti hanno attraversato l’ultimo giro del circuito, rimanendo ancora tutti insieme. La gara si è conclusa con i corridori che sono passati sulla linea d’arrivo, accompagnati dal suono della campana, segnando la fine del percorso. La classifica generale è aggiornata alle 17.23, momento in cui i partecipanti hanno concluso la tappa.