Oggi la corsa in montagna prosegue con una tappa del LIVE Tour of the Alps 2026. A circa 90 chilometri dal traguardo, nove atleti sono ancora in testa, mentre Oliver Stockwell sta portando avanti un tentativo di fuga. La gara si svolge su un percorso impegnativo, con vari cambi di ritmo che coinvolgono i corridori ancora in corsa. La situazione in tempo reale mantiene gli spettatori aggiornati sulle mosse dei protagonisti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:23 Continua l’azione di Oliver Stockwell (Bahrain-Victorious), Mattia Gaffuri (Team Picnic PostNL), Luca Verrando (Solution Tech NIPPO Rali), Davide Bais (Team Polti VisitMalta), Dominik Rober (Team Vorarlberg), Emanuel Zangerle (Team Vorarlberg), Benjamin Eckerstorfer (Tirol KTM Cycling Team, David Paumann (Hrinkow Advarics) e Valentin Poschacher (Hrinkow Advarics). Gruppo a 3’45”. 13:19 Continua dunque l’attesa per l’esplosiva salita finale. Occhi puntati su Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hangrohe) e Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). 13:16 Iniziato il lungo falsopiano che porterà alla salita di Passo Resia.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: nove uomini al comando a 90 km dall’arrivo

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