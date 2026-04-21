LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | nove uomini al comando a 70 km dall’arrivo

Da oasport.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi il Live Tour of the Alps 2026 si svolge con una tappa che si sta per concludere, a circa 70 chilometri dall’arrivo. Sul percorso, un gruppo di nove ciclisti comanda la corsa, mentre la velocità si mantiene elevata e le pendenze superano di poco il 3 per cento. La gara prosegue con tensione e ritmo sostenuto, senza variazioni significative nelle posizioni di testa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:53 Gruppo allungato e velocità alta con le pendenze che superano di pochissimo il 3%. 13:50 Gli uomini della Tudor Pro Cycling Team alzano il ritmo. Micheal Storer vorrà giocarsi le proprie carte sulla salita decisiva. 13:47 63 km all’arrivo. Vantaggio dei nove fuggitivi che è calato fino ai 3’20”. 13:43 Arrivano le prime immagini in diretta. Siamo nel corso del GPM di Passo Resia che porterà la corsa in territorio italiano. 13:40 Inizia la lunga ma pedalabile salita di Passo Resia. Soltanto il primo chilometro offrirà pendenze superiori al 8% per poi stabilizzarsi su quelle medie. 13:37 Sale a 5 minuti il vantaggio dei battistrada.🔗 Leggi su Oasport.it

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