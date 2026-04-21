LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | nove uomini al comando a 70 km dall’arrivo

Oggi il Live Tour of the Alps 2026 si svolge con una tappa che si sta per concludere, a circa 70 chilometri dall’arrivo. Sul percorso, un gruppo di nove ciclisti comanda la corsa, mentre la velocità si mantiene elevata e le pendenze superano di poco il 3 per cento. La gara prosegue con tensione e ritmo sostenuto, senza variazioni significative nelle posizioni di testa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:53 Gruppo allungato e velocità alta con le pendenze che superano di pochissimo il 3%. 13:50 Gli uomini della Tudor Pro Cycling Team alzano il ritmo. Micheal Storer vorrà giocarsi le proprie carte sulla salita decisiva. 13:47 63 km all’arrivo. Vantaggio dei nove fuggitivi che è calato fino ai 3’20”. 13:43 Arrivano le prime immagini in diretta. Siamo nel corso del GPM di Passo Resia che porterà la corsa in territorio italiano. 13:40 Inizia la lunga ma pedalabile salita di Passo Resia. Soltanto il primo chilometro offrirà pendenze superiori al 8% per poi stabilizzarsi su quelle medie. 13:37 Sale a 5 minuti il vantaggio dei battistrada.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: nove uomini al comando a 70 km dall’arrivo Notizie correlate LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: nove uomini al comando a 90 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:23 Continua l’azione di Oliver Stockwell (Bahrain-Victorious), Mattia Gaffuri (Team Picnic PostNL), Luca... LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: un quintetto al comando a 70 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:01 Corsa arrivata in quel di Bergara, tra un paio di chilometri si ritornerà a salire verso il GPM di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: stoccata di Tommaso Dati! Battuto Pidcock allo sprint!; DIRETTA Tour of the Alps 2026 LIVE, Prima Tappa; Tour of the Alps 2026: tappe, orari, favoriti e dove vederlo in TV e streaming; Tour of the Alps | 1ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: stoccata di Tommaso Dati! Battuto Pidcock allo sprint!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:13 Forcing INEOS Grenadiers. 15:13 Il gruppo chiude su Zangerle e torna compatto. 15:13 Tra le squadre che si ... oasport.it LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: nove uomini al comando a 70 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour of the Alps 2026. 144.6 km da ... oasport.it Tour della Parigi Storica facebook Al Tour of the Alps ci si continua a dare battaglia, anche se la gara è appena iniziata: ci sarà un cambio nella leadership Segui la gara su Eurosport, Discovery+ e HBO Max a partire dalle 11:35 #Ciclismo #Cyclong #TotA x.com